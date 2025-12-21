Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursaspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı!

Bursaspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı!

21.12.2025 16:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bursaspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı!

2. Lig ekibi Bursaspor, Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2.Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. 

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer vererek tecrübeli futbolcunun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

PERFORMANSI

Akbunar, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

 

 

İlgili Konular: #Bursaspor #transfer #Halil Akbunar

İlgili Haberler

TFF'den Bursaspor'a müjde!
TFF'den Bursaspor'a müjde! Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi.
Bursaspor'dan lige 8 gollü başlangıç!
Bursaspor'dan lige 8 gollü başlangıç! Bursaspor, TFF 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 8-0 mağlup etti.
Bursaspor 535 gün sonra bir ilki yaşadı!
Bursaspor 535 gün sonra bir ilki yaşadı! Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu.