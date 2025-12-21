Bursaspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2.Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer vererek tecrübeli futbolcunun kadroya dahil edildiğini duyurdu.
PERFORMANSI
Akbunar, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
✍️Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar!🐊 pic.twitter.com/IaVMKJjRza— Bursaspor (@BursasporSk) December 21, 2025