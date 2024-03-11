Bursaspor, İstanbul'dan galibiyetle döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 07:45
Bursaspor, İstanbul'dan galibiyetle döndü
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Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. 

Karşılaşmadan Bursaspor İnfo Yatırım, 80-67'lik galibiyetle ayrıldı. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 10, Taylor 13, Scrubb 3, Berkay Candan 9, Bouteille 5, Muhammed Baygül 8, Akif Egemen Güven, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 5, Cavanaugh 11

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 19, Michineau 16, Brown 17, Metin Türen 3, Hamilton 5, Neal 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 6, Sarper David Mutaf 5

1. Periyot: 23-18

Devre: 40-33

3. Periyot: 53-60


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