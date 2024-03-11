Bursaspor, İstanbul'dan galibiyetle döndü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-67 yendi.
Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.
Karşılaşmadan Bursaspor İnfo Yatırım, 80-67'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 10, Taylor 13, Scrubb 3, Berkay Candan 9, Bouteille 5, Muhammed Baygül 8, Akif Egemen Güven, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 5, Cavanaugh 11
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 19, Michineau 16, Brown 17, Metin Türen 3, Hamilton 5, Neal 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 6, Sarper David Mutaf 5
1. Periyot: 23-18
Devre: 40-33
3. Periyot: 53-60
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