FIBA'dan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon maçı kararı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanması planlanan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:00
FIBA'dan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon maçı kararı!
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 8 Kasım Çarşamba'dan 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

SAATİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.

Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.


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