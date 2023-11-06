FIBA'dan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon maçı kararı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:00

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 8 Kasım Çarşamba'dan 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

SAATİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.

Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.