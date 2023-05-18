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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bir maçta toplam 6 sarı kart gören Bursaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:39
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
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Bursaspor, Bir maçta toplam 6 sarı kart göremesi sebebiyle takım halinde yaptığı sportmenlik dışı hareketiyle PFDK’ya sevk edildi.

Taraftarından yoksun Bursaspor, Somaspor maçı sonrası da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI"

Taraftarından yoksun iç saha maçlarını oynayan yeşil-beyazlılar, bu kez de futbolcuların sportmenliğe aykırı hareketleri sonrası ceza almanın eşiğine geldi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü’nün 16.05.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Somaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”


Bursaspor PFDK TFF

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