Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti: Bir üst lige yükseldiler!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:15

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:15

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında, Artvin Hopaspor karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeşil-Beyazlılar 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte 65 puana yükselen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

Mücadelede ilk golü, 27 .dakikada Hopaspor'dan Alperen Gündoğdu kaydetti. 43. dakikada ise Bursaspor'da Furkan Sakı, takımına beraberliği getiren golü attı. Dakikalar 83.'ü gösterdiğinde ise Bursaspor'da Muhammet Demir, takımına galibiyeti getiren golü attı.

MAÇ KAPALI GİŞE OYNANDI

Balıkesir'de oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Bursa temsilcisinin taraftarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynandı.

Öte yandan maçı, Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında bulunan otoparkta dev ekrandan takip etti.

Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.

Yeşil beyazlılar, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı. 3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 14 kez gol gördü.