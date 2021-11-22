Bursaspor üç ismi yolladı!

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:48

TFF 1. Lig takımı Bursaspor, futbol (A) takımından 3 ismi gönderdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımladı. Gülgüler, “Değerli Bursaspor Camiası, son aldığımız yenilgiden dolayı ruhunda Bursaspor sevgisini her zaman barındıran herkesi üzdüğümüzün farkındayız. Futbol bir sonuç oyunu. Yenmek de var yenilmek de. Olmazsa olmazı da mücadele. Eğer sahada mücadele etmiyorsanız o zaman kaybetmeye de mahkumsunuz. İstanbulspor maçında forma giyen oyuncularımızın hiçbirinin niyetlerinden bir şüphemiz yok. İyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Camiamızı üzdük, koyduğumuz hedefin gerisinde kaldık. Bursaspor bir yenilgiyle pes edecek bir takım asla olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bizler şuna inanıyoruz; sezon sonunda gülen taraf Bursaspor olacak ve hak ettiği Süper Lig’e adını yazdıracak" dedi.



“SUÇLU ARAMAYA GEREK YOK”

Gülgüler, göreve geldikleri günden beri birçok sorunu aştıklarını belirterek, "Yapmamız gerekenleri yerine getirdik. Geriye dönük konuşmanın kimseye faydası yok. Artık geleceği tartışmalı ve kulübümüzün yarınlarını kent olarak birlikte inşa etmeliyiz. Bursa, 4 milyona yaklaşan nüfusuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, her alanda ürettiği katma değerle Türkiye’nin her zaman zirvesinde yer alan kentlerden biri. Aslına bakarsanız sporda da öyle. Ancak Bursaspor’umuz küme düşmesinden sonra aldığı yaraları bir türlü tedavi edemedi. Suçlu aramaya gerek yok. Özeleştiri yapalım. Eğer görevdeysek şu andaki tablonun baş sorumlusu bizleriz. Tüm bunların ışığında yeniden ayağa kalkma konusunda kentimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Hatalarımız oldu mu? Oldu. Bunların hiçbiri giderilmeyecek sorunlar değil. Tek dileğimiz, bundan sonraki her maçta sizleri de yanımızda görmek, Bursa’nın gücünü rakiplerimize her platformda hissettirmek. Maddi yardımdan bahsetmiyorum. Manevi olarak da aynı yolda birlikte ilerlersek aşamayacağımız engel yok. Çünkü biz çok güçlü bir kente yaşayan, o kentin şampiyon apoletli takımına sevdalı bireyleriz" ifadelerini kullandı.

Gülgüler, İstanbulspor maçından önce futbolcu İsmail Çokçalış’ın başrolünü üstlendiği bir sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, "Unutulmasın bugüne kadar takımımızda forma giymiş hiçbir futbolcunun parası Bursaspor’da kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır. En sonda söyleyeceğimi en başta söyledim. Çünkü, göreve gelir gelmez, altyapımızdan çıkan gözbebeklerimizden biri olan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesindeki ücreti tam 10 kat arttırarak üzerimize düşeni yaptık. Çünkü ciddi tekliflerle karşımıza çıkmıştı. Bunun yanı sıra sakatlığıyla ilgili hiçbir fedakarlıktan kaçmadık. Tek dileğimiz onun bir an önce formasına kavuşmasıydı. Ama ne olduysa oldu ve İsmail Çokçalış tanınmaz bir hale geldi. Makamlar gelip geçici. Bugün İsmail Çokçalış’ın başkanı olabilirim ama yıllarca ona Vakıfköy’de emek vermiş bir abisiydim. Para konusunda bana yaptıklarını asla unutmam mümkün değil. Hele ki; alacağını tahsil etmek için takındığı tavır, aslında evi olan şampiyon başkanımız İbrahim Yazıcı’nın adını taşıyan tesislerimizde alıkonulduğunu iddia ederek polisi aramaya yeltenmek benim tanıdığım İsmail Çokçalış’a yakışmadı” şeklinde konuştu.”