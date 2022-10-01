Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 23:48
Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, ligin 7. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak olan olağanüstü genel kurulla ilgili detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Esenler Erokspor'a evinde 3-0 mağlup olan Bursaspor, ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6 puan alabildi.


Bursaspor Olağanüstü genel kurul TFF 2. Lig Beyaz Grup

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