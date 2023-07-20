Bursaspor'da tarihi kriz! Lisans alınamıyor

Yayınlanma: 20.07.2023 - 08:17

Güncelleme: 20.07.2023 - 08:17

TFF 2. Lig'de yer alan Bursaspor, borçlarından dolayı lige başlamak için gerekli lisansı alamadıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada geçmiş dönem Başkanlarından Ali Ay döneminde 57 milyon Türk Lirasını bulan borçlanma nedeniyle transfer yapamadığını ve lisans alamadığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"62 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ÜZERİNE GEÇİRDİ"

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'ın kulübümüzde görev süresi boyunca toplam 107.922.936 TL'lik kasa girdisi olmuştur. Ancak kulübümüz kendisine 319.204.665 TL borçlu gözükmektedir. Ayrıca kendisi kulübümüze ait olan 62 dönümlük araziyi üzerine geçirmiştir.

5728 No'lu Temel Kanunlarına Uyum Amacıyla 6. bölüm ceza hükümlülerin maddesi 32 f bendine göre ''Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine sarf veya istihlak ve rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırmasına da karar verebilir.'' alıntı yapmış olduğumuz maddede net olarak gözükmektedir ki bu taşınmazı Ali Ay'ın kendi üzerine geçirmesi tamamen kanuna aykırıdır.

"100 MİLYON TL KREDİ ÇEKİLDİ"

Yine Ali Ay döneminde bankalardan toplamda 100.000.000 TL kredi çekilmiştir. Şu anda önemini bir kez daha hatırladığımız pilot takımımız Yeşil Bursa 3. ligden de düşürülmüş ve kapatılmıştır. Kulübümüzün Ali Ay'a borçlarından dolayı 2018 ve 2019 yıllarında yönetim kurullarınca alınan kararlarının fotoğrafları ektedir.

Oy birliği ile ibra edilmemesine rağmen, kulübümüze ait çekler ve arsalar hala Ali Ay'ın üzerindedir. CAS dahil sorumlu olması gereken hatalar ile ilgili bugüne kadar eski Bursaspor yönetimlerinden hiçbiri bu davaların ve yanlışların üzerine gitmemiştir. Bursaspor Yönetim Kurulu olarak bu ve bundan önceki yanlışların takipçisi olacağımızı, bugün itibariyle bu dosyaların yargıya taşındığını ve Bursaspor'un haklarının korunacağını, gerekenlerinin yapılacağını bilinmesini isteriz.

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır