Bursaspor'da transfer tahtası açıldı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:27

Güncelleme: 16.06.2024 - 09:27

TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor'da bir süredir transfer tahtası kapalı idi. Yeşil-beyazlı taraftarlara müjde kulübün başkanı Enes Çelik'ten geldi.

Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamayla birlikte Bursaspor'un transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Enes Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

''Transfer tahtasının çözümü sürecinde, sürecin başından beri tek tek dosyalar ile ilgilenen Sn. Emir Çokçağlayan, Sn. Enbiya Topal ve ekibindeki avukat arkadaşlara şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim.

Tahtanın çözümü için bu temaslar devam ederken maddi anlamda destek bulma sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlarımız Sn. Faruk Çelik ve Mustafa Varank'a, bu kenetlenmede önemli rol oynayan değerli Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey'e, Başkanımız Sn. İbrahim Burkay'a, Bursa Ticaret Odası Başkanımız Sn. Özer Matlı'ya ve tüm Bursa iş dünyasına çok teşekkür ediyoruz.

Şu ana kadar kampanyamıza destek olmuş ve olacak olan tüm iş insanlarımıza bayramdan sonraki süreçte Yönetim Kurulu olarak ziyaretlerde bulunacağız. Artık söz taraftarımızdadır.

Kombinelere ve formalara rekor bir düzeyde ilgi göstermelerini bekliyoruz.

Bu birlik ve dayanışma ruhunun bayram ve sonrasında da devam etmesini temenni ediyor, hepinize mutlu bayramlar diliyorum.''