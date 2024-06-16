Bursaspor'da transfer tahtası açıldı
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un transfer tahtasının açıldığını duyurdu.
TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor'da bir süredir transfer tahtası kapalı idi. Yeşil-beyazlı taraftarlara müjde kulübün başkanı Enes Çelik'ten geldi.
Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamayla birlikte Bursaspor'un transfer tahtasının açıldığını duyurdu.
Enes Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
''Transfer tahtasının çözümü sürecinde, sürecin başından beri tek tek dosyalar ile ilgilenen Sn. Emir Çokçağlayan, Sn. Enbiya Topal ve ekibindeki avukat arkadaşlara şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim.
Tahtanın çözümü için bu temaslar devam ederken maddi anlamda destek bulma sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlarımız Sn. Faruk Çelik ve Mustafa Varank'a, bu kenetlenmede önemli rol oynayan değerli Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey'e, Başkanımız Sn. İbrahim Burkay'a, Bursa Ticaret Odası Başkanımız Sn. Özer Matlı'ya ve tüm Bursa iş dünyasına çok teşekkür ediyoruz.
Şu ana kadar kampanyamıza destek olmuş ve olacak olan tüm iş insanlarımıza bayramdan sonraki süreçte Yönetim Kurulu olarak ziyaretlerde bulunacağız. Artık söz taraftarımızdadır.
Kombinelere ve formalara rekor bir düzeyde ilgi göstermelerini bekliyoruz.
Bu birlik ve dayanışma ruhunun bayram ve sonrasında da devam etmesini temenni ediyor, hepinize mutlu bayramlar diliyorum.''
Spor Haberleri
- Ernest Muçi'den İtalya maçı değerlendirmesi!
- Bursaspor'da transfer tahtası açıldı
- Spalletti'den Arnavutluk açıklaması!
- Sylvinho: 'Bir puan alabilirdik, olmadı'
- Batshuayi bekleyişi
- Nwakaeme döndü
- Milli oyuncu Ozan Kabak ameliyat oldu
- İtalya kabustan çabuk uyandı ve kazanmasını bildi!
- Ümraniyespor, Tuncay Şanlı'ya emanet!
- İspanya, Hırvatistan'ın fişini ilk yarıda çekti...
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Birbirleriyle mükemmel uyum sağlayan 4 burç
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Müdahale edenleri 'Bırakın ölsün' diyerek uzaklaştırdı