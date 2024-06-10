İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi bağışladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:54
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı.

Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."

 


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