İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi bağışladı.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı.
Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz. pic.twitter.com/wFRO8IAv5W— Bursaspor (@BursasporSk) June 10, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı