Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna

23 Aralık 2021 Perşembe, 18:14

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.