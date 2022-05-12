Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 19:22

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 50 kilo son 32 turunda ringe çıkan Buse Naz, Moğolistan'dan Mungunsaran Balsan ile karşılaştı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan milli sporcu, tüm raundlarda rakibine büyük üstünlük kurarak galip geldi.

Buse Naz, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü Cezayir'den Roumaysa Boualam ile mücadele edecek.

BUSE NAZ'IN HEDEFİ ALTIN MADALYA

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo son 32 turunda Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buse Naz, altın madalyayı kazanmak istediğini söyledi.

Olimpiyat oyunlarının ardından ilk maçına çıktığını hatırlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlardan sonra en önemli turnuva, o yüzden biraz heyecanlı başladık. Bugün ringde her şey yolundaydı. Köşede hocalarım çok iyiydi. Tribünde ailem, bütün boks severler vardı. Tüm Türkiye, herkes çok motiveydi. Onların da desteğini alarak onlara karşı mahcup olmamak adına elimden geleni yaptım. Umarım diğer geri kalan 4 maçımızda da aynı şekilde devam edip Dünya Şampiyonu oluruz."