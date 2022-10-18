Buse Naz Çakıroğlu ile Ayşe Çağırır, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşe Çağırır ile Buse Naz Çakıroğlu bir üst tura çıktı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 09:04
Buse Naz Çakıroğlu ile Ayşe Çağırır, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda bugün milli sporcular Ayşe Çağırır ile Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

50 kiloda mücadele Buse Naz Çakıroğlu, Alman rakibi Maxi Klotzer'u, 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır ise Hırvat Snezana Siljkovic'i yenerek bir üst tura yükseldi.

Organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.


Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası buse naz çakıroğlu ayşe çağırır

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