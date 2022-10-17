Son Dakika... Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:21

Trabzonspor, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sol eli tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, ligin 10’uncu haftasında dün akşam oynanan Beşiktaş maçında elinin üzerine düşen ve kırık şüphesiyle oyundan alınan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Doktor Halil Polat açıklamasında, “A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.