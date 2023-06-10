Büşra Cansu Kılıçlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Cansu Kılıçlı hangi takımlarda voleybol oynadı?

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Büşra Kılıçlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Büşra Cansu Kılıçlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Cansu Kılıçlı hangi takımlarda voleybol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:59
Büşra Cansu Kılıçlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Cansu Kılıçlı hangi takımlarda voleybol oynadı?
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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Sarıyer Belediyespor'da orta mevkide görev yapan 33 yaşındaki milli oyuncu Büşra Kılıçlı’ı transfer etti. Tecrübeli oyuncu, Eczacıbaşı ile Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Kupası, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı. Ayrıca Beşiktaş ve Türk Hava Yolları forması da giydi. Büşra Kılıçlı yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. Büşra Cansu Kılıçlı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BÜŞRA CANSU KILIÇLI KİMDİR?

Büşra Cansu Kılıçlı, 16 Temmuz 1990'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencisi olan Kılıçlı, voleybola 11 yaşında Değirmendere Spor Kulübü'nde başladı. 2004-05 sezonundan itiaren Eczacıbaşı kadrosunda yer almaktadır. Eczacıbaşı forması ile Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kılıçlı, millî takımın 2009 Voleybol Kadınlar Avrupa Ligi'nde gümüş madalya kazanan kadrosunda yer aldı. 2007 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın bir parçasıdır. millî takımla elde ettiği başarılardan bazıları; 2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bronz madalya, 2012 FIVB Dünya Grand Prix bronz madalya, 2013 Akdeniz Oyunları gümüş madalyadır.

Türkiye'nin ilk kez yer aldığı 2012 Yaz Olimpiyatları kadrosunda da yer almıştır. millîler ilk kez mücadele ettikleri Olimpiyatlar'da 9. oldu.

BÜŞRA CANSU KILIÇLI'NIN KARİYERİ

Klüp kariyeri

2004-2019 Beşiktaş 

2019-2020 Türk Hava Yolları 

2020-2021 Sarıyer Belediyespor

2021- Eczacıbaşı 

Millî takım kariyeri

2009-2017 Türkiye


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