Jude Bellingham kimdir, kaç yaşında, nereli? Jude Bellingham hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:12

Güncelleme: 07.06.2023 - 18:12

Real Madrid, orta sahasını Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham ile güçlendirdi. Dortmund'dan yapılan açıklamada, İspanyol devi ile Bellingham için anlaşma sağlandığı belirtildi. Jude Bellingham'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JUDE BELLİNGHAM KİMDİR?

Jude Bellingham, 29 Haziran 2003'te İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Dudley Metropolitan Borough'da, Stour Nehri üzerinde yer alan Stourbridge kasabasında doğdu.

Bellingham ilk maçına 14 Eylül 2020'de, Dortmund'un 2020-21 sezonunun ilk maçında DFB-Pokal'da üçüncü lig takımlarından MSV Duisburg karşısında 17 yaşındayken çıktı. Aynı maçta yarım saat sonra, 5-0'lık galibiyette ikinci golü atarak kulübün DFB-Pokal'deki en genç golcüsü oldu ve Giovanni Reyna'nın rekorunu altı gün ile kırdı, ayrıca Nuri Şahin'in rekorunu beş gün ile kırarak herhangi bir rekabetçi maçta gol atan en genç Dortmund futbolcusu oldu. Beş gün sonra, Borussia Mönchengladbach karşısında alınan 3-0'lık galibiyette Reyna'nın açılış golünün asistini yaparak ligdeki ilk maçına çıktı ve Eylül ayı için Bundesliga Ayın Çaylağı seçildi. Bellingham 20 Ekim'de grup aşamasında Lazio ile karşılaştığında, 17 yaş 113 günlükken, daha önce Phil Foden tarafından kırılan rekoru kırarak bir Şampiyonlar Ligi maçına başlayan en genç İngiliz oldu.

Sezonun ilk üç ayında Bundesliga'da altı kez ilk 11'de ve yedi yedek kulübesinden başladığı 13 maçın yanı sıra dört Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de yer aldı ve tüm kulvarlarda düzenli olarak yer aldı. 2021'in ilk iki maçını ayağından sakatlanarak kaçırdı ancak giderek daha düzenli bir şekilde ilk 11'e tekrardan yerleşerek sahalara döndü. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı deplasmanda oynanan maçta Marco Reus'un golünde pay sahibiydi. Çeyrek finalin ikinci ayağında Manchester City'ye karşı gol attı, ancak Dortmund deplasman golü avantajını koruyamadı. Sezonu Bundesliga'da 29 maç ve bir gol, tüm müsabakalarda 46 maç ve dört golle tamamladı ve oyuncu arkadaşları tarafından Sezonun Yeni Gelen Oyuncusu seçildi.

Bellingham, 103 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

Bellingham, Eylül 2020'de Kosova ve Avusturya ile oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri için 21 yaş altı takımına ilk kez çağrıldı. 4 Eylül'de İngiltere'nin 3-0 önde olduğu Kosova maçının 62. dakikasında Tom Davies'in yerine oyuna girerek İngiltere U-21 forması giyen en genç oyuncu oldu ve 85. dakikada attığı golle 6-0'lık galibiyeti tamamladı.

Kasım 2020'de James Ward-Prowse ve Trent Alexander-Arnold'un sakatlanarak takımdan ayrılmasının ardından Bellingham ilk kez İngiltere A takımına çağrıldı. İlk maçına 12 Kasım'da Wembley'de İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan dostluk maçında çıktı ve 3-0 kazanılan maçın 73. dakikasında Mason Mount'un yerine oyuna girdi. 17 yaş 136 günlükken İngiltere'nin en genç üçüncü uluslararası oyuncusu oldu; sadece Theo Walcott ve Wayne Rooney daha genç yaşta forma giymişti. Bellingham, COVID-19 pandemisi nedeniyle Haziran 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası için İngiltere kadrosuna seçildi. İngiltere'nin 13 Haziran'da Wembley'de Hırvatistan'a karşı 1-0 kazandığı açılış maçında 82. dakikada yedek olarak oyuna girdiğinde, 17 yaş 349 günlükken, hem herhangi bir büyük turnuvada oynayan en genç İngiliz hem de bir Avrupa Şampiyonası'nda oynayan herhangi bir milletten en genç oyuncu oldu. İkinci rekor sadece altı gün sonra Polonyalı Kacper Kozlowski tarafından kırıldı.

Bellingham'ın ilk uluslararası golü, 21 Kasım 2022'de İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 yendiği karşılaşmada Luke Shaw'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla geldi ve İngiltere'nin bir Dünya Kupası'ndaki en genç ikinci golcüsü oldu. Daha sonra Senegal'e karşı oynanan son 16 maçında Senegal savunmasını geçerek Jordan Henderson'ın 38. dakikada attığı golün asistini yaptı. Daha sonra ilk yarının uzatma bölümünün 3. dakikasında Harry Kane'in golünde kilit bir rol oynadı ve Phil Foden'i asist yapması için hazırladı.

JUDE BELLİNGHAM'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2010-2019 Birmingham City

Profesyonel kariyeri

2019-2020 Birmingham City

2020-2023 Borussia Dortmund

2023- Real Madrid

Millî takım kariyeri

2016-2018 İngiltere U-15

2018-2019 İngiltere U-16

2019 İngiltere U-17

2020 İngiltere U-21

2020- İngiltere



