Erkan Veyseloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Veyseloğlu hangi takımlarda basketbol oynadı?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:42

2 sene önce Basketbol Süper Ligi'nin başarılı ekibi Darüşşafaka'dan Bodrum'da kurulan Çağdaş Bodrum takımına transfer olan tecrübeli basketbolcu Erkan Veyseloğlu, takımının Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmesinde büyük rol oynadı. Erkan Veyseloğlu, bu sezonda TBL'de şampiyonluk yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Veyseoğlu'nun bu başarıları hem basketbol tarihi hem de kendi kariyerinde bir ilk oldu. Pınar Karşıyaka ile 2014-15 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Erkan Veyseloğlu, kariyerine TBL şampiyonluğu başarısı da ekledi. Basketbol Süper Ligi'nde 637 karşılaşmada görev alarak ligin en çok forma giyen oyuncuları arasında yer alan tecrübeli basketbolcu, milli takımın farklı kademelerinde de 200'den fazla maça çıktı. Erkan Veyseloğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



ERKAN VEYSELOĞLU KİMDİR?

Erkan Veyseloülu, 13 Mart 1983'te Almanya'nın Münih şehrinde doğdu. Basketbola 1994 yılında Efes Pilsen’in alt yapısında başladı. 2000 yılına kadar bu takımın formasını giydi.

Genç takım seviyesinde Türkiye Şampiyonluğu kazanıp en iyi forvet seçildi. 2000-2001 sezonunda, bir süreliğine Efes Pilsen'in pilot takımı olan Antbirlik ile birinci lig kariyerine başladı. Takımın ikinci lige düşmesiyle 2001-2002 sezonunda ikinci lig ekiplerinden Pertevniyal takımında oynadı. 2002-2004 yılları arasında kariyerine tekrar birinci ligde Fenerbahçe’de devam etti. 2004-2005 sezonuna Efes Pilsen'de başladı ancak kısa süre sonra Beşiktaş’a kiralık olarak transfer oldu ve o sene Türkiye Basketbol Ligi'nde final oynayan takımın kadrosunda yer aldı. Ancak seri sonunda Efes Pilsen, Beşiktaş'ı 4-1 ile geçerek şampiyon oldu ve Erkan Veyseloğlu'nun formasını giydiği Beşiktaş ligi ikinci tamamladı.

Bir süre sonra Efes Pilsen'e döndü ve sezon sonunda İzmir takımı Tuborg Pilsener'e transfer oldu. 2006-2007 sezonu öncesinde yeniden Beşiktaş ile anlaştı. İki yıl formasını giydiği Beşiktaş takımından Banvit'ne transfer oldu.[3] 2009-2010 sezonu için Erdemir ile sözleşme imzaladı. İki yıl Erdemir forması giyen tecrübeli oyuncu 2011-2012 sezonunda ise daha önce de forma giydiği Banvit ile anlaştı.[4] Takımı Spor Toto Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile final oynamış, turnuvayı ikinci tamamlamıştır.[5] 2014-2015 sezon ortasında Banvit'ten ayrılarak Pınar Karşıyaka takımına transfer olan Erkan Veyseloğlu burada kariyerinin ilk TBL şampiyonluğunu yaşadı.

200'den fazla çeşitli kademelerde Türk millî basketbol takımı forması giyen deniyimli basketbolcu, yıldız millî takım seviyesinde de Avrupa 3.’lüğü yaşadı ve en iyi forvet seçildi.

2016 yılında Beşiktaş Sompo Japan kulübü 1+1 yıllık sözleşme yaparak oyuncuyu kadrosuna katıldı.

ERKAN VEYSELOĞLU'NUN KARİYERİ

2000 - 2001: Antbirlik

2001 - 2002: Pertevniyal

2002 - 2004: Fenerbahçe

2004: Efes Pilsen

2004 - 2005: Beşiktaş

2005 - 2006: Tuborg Pilsener

2006 - 2008: Beşiktaş

2008 - 2009: Banvit

2009 - 2011: Erdemir

2011 - 2014: Banvit

2014 - 2015: Pınar Karşıyaka

2015 - 2016 Türk Telekom

2016 - Günümüz: Beşiktaş Sompo Japan







