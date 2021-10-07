Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, çaldırdığı alyansını arıyor
Büyük Britanyalı erkek tenisçi Andy Murray, kaybettiği alyansını bulmak için çağrıda bulundu.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı erkek tenisçi Andy Murray, kaybettiği alyansını bulmak için çağrıda bulundu.
2017'den sonra ilk kez katıldığı Indian Wells turnuvası için ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Murray, başına gelen ilginç bir olayı sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından videoyla paylaştı.
Antrenman sonrası otele geldiğinde tenis ayakkabılarının ter nedeniyle kokuya neden olduğunu fark eden 34 yaşındaki tenisçi, odasında balkon olmadığı için ayakkabılarını otelin önündeki otomobilinin altına koydu.
Sabah uyandığında ayakkabılarını bulamadığını söyleyen Murray, "Sabah uyandığımda aracın altında ayakkabılarım yoktu. 'Dünyanın sonu değil.' diye düşündüm ve alışveriş merkezinden her zaman kullandığım markadan bulamasam da tenis ayakkabısı aldım. Antrenmana gittiğimde antrenörüm, alyansımın nerede olduğunu sordu. İşte o zaman başımın dertte olduğunu anladım. Çünkü dünkü antrenman sırasında ellerim çok terlediği için alyansımı ayakkabılarımın bağcığına geçirmiştim. Evet, alyansım da çalındı. Kahroldum. Lütfen bu videoyu izliyorsanız, paylaşın. Belki bir şekilde alyansımı bulmama yardımcı olursunuz." ifadelerini kullandı.
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