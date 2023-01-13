Büyük iddia! Eski Barça yöneticisinden Messi'ye hakaret

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:01

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 08:01

Barcelona'nın Bartomeu başkanlığı döneminde incelenen belgelerinde ilginç detaylara rastlandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

İspanyol basını, Bartomeu dönemi eski yöneticilerinden Roman Gomez Ponti'nin Messi takımda oynadığı dönemde Arjantinli süperstardan "Hormonlu cüce" sözleriyle bahsettiğini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan belgelerde Messi'den "Lağım faresi" sözleriyle bahseden Ponti'nin basına sızdırılan sözleşmeler konusunda da şüpheli ilk isim olduğu kaydedildi.

Öte yandan Ponti'nin ortaya çıkan mesajlarında Messi'nin kendisine, "Suarez ve bana dokunma, geri kalan kim varsa maaşlarını düşür" sözlerini söylediği İspanyol basınında yazıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken İspanyol polisinin yaptığı "Barcagate" soruşturmasından yeni skandalların çıkabileceği ifade ediliyor.