Büyük iddia! Jose Mourinho, MANU'ya geri dönmek istiyor

Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester United'a dönmek istediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 22:20
Büyük iddia! Jose Mourinho, MANU'ya geri dönmek istiyor
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Serie A ekibi Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"TAMAMLANMAMIŞ BİR GÖREV"

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Jose Mourinho'ya yakın kaynaklar, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'da tamamlanmamış bir işi olduğuna inandığını aktardı.

Haberde; Mourinho'nun, Manchester United'da futbol operasyonlarını devralan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe ile çalışmaya hevesli olduğu belirtilirken, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'daki yarım kalan görevini tamamlamak istediği ifade edildi.

4 KUPA KAZANMIŞTI

2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 144 maçta 84 galibiyet 31 beraberlik ve 29 mağlubiyet almıştı.

Mourinho, Manchester United'ın başında; 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield ve 1 Lig Kupası kazanmıştı.


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