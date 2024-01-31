Büyük iddia! Jose Mourinho, MANU'ya geri dönmek istiyor
Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester United'a dönmek istediği öne sürüldü.
Serie A ekibi Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
"TAMAMLANMAMIŞ BİR GÖREV"
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Jose Mourinho'ya yakın kaynaklar, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'da tamamlanmamış bir işi olduğuna inandığını aktardı.
Haberde; Mourinho'nun, Manchester United'da futbol operasyonlarını devralan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe ile çalışmaya hevesli olduğu belirtilirken, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'daki yarım kalan görevini tamamlamak istediği ifade edildi.
4 KUPA KAZANMIŞTI
2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 144 maçta 84 galibiyet 31 beraberlik ve 29 mağlubiyet almıştı.
Mourinho, Manchester United'ın başında; 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield ve 1 Lig Kupası kazanmıştı.
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