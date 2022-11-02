Büyük iddia! Kaan Ayhan adım adım Fenerbahçe'ye...
Jorje Jesus önderliğinde Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonlu transferi için İtalya'nın Sassuolo kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Türk milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonlu transferi için İtalya'nın Sassuolo kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
Todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği üzerine stoper transferi için şimdiden harekete geçti. Savunmaya yerli bir oyuncu isteyen Fenerbahçe, Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi'nin 'Gidebilir' raporunu verdiği Kaan Ayhan için İtalyan kulübü pazarlık masasına oturdu. Sassuolo, bu transfer için Fenerbahçe ile 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştı.
Transferin ocak ayında resmiyete kavuşacağı ve Kaan Ayhan'ın da bu transferi kabul ettiği kaydedildi.
Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo'da 9 maça çıktı ve toplam 452 dakika süre aldı. A Milli formayla da 51 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 5 kez fileleri havalandırdı.
Schalke 04 altyapısından yetişen Kaan Ayhan, 2016 sezonunun ikinci yarısında Frankfurt'ta kiralık oynadı ve 2016 yazında 500 bin euro bonservisle Fortuna Düsseldorf'a geçti. Kaan, Fortuna'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2.5 milyon euro bonservisle Sassuolo'ya transfer oldu.
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