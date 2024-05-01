Büyük iddia! Wilfried Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 19:30

Güncelleme: 01.05.2024 - 19:30

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sporx'te yer alan haberde; Fulham, sarı kırmızılı takımda forma giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?

Bununla birlikte sarı kırmızılı takımın 31 yaşındaki yıldız futbolcu için ne kadar bonservis bedeli talep ettiğinin bilinmediği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Premier Lig'de daha önce Crystal Palace forması giyen Zaha, 458 maçta forma giydi ve 90 gol 62 asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray'da ise 39 maça çıkan Fildişili futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.