Buz Hokeyi şampiyonluk mücadelesi başlıyor
Buz Beykoz Spor Kulübü ile Buzadam Spor Kulübü arasındaki final maçlarının bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.
Buz hokeyinde Erkekler Intercity Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonluk mücadelesi perşembe günü İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalinde Buz Beykoz Spor Kulübü ile Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Üçüncülük mücadelesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde saat 21.00'de karşılaşacak.
Maçların bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı!
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Bakan Bilgin'den zam sinyali: Emekliler için düzenleme
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- Erdoğan, emekliye zammı açıkladı!
- HDP seçimlere Yeşil Sol Parti ile girecek
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Gelecek Partisi'nde deprem: AKP'ye geçtiler
- En iyi üniversiteler sıralaması açıklandı