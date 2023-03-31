Buz Hokeyi'nde şampiyon belli oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:23

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 08:23

Intercity Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi Finali beşinci maçında Buzadam, Buz Beykoz'u 5-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Silivrikapı Buz Sporları Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunda Buzadam, Artem Lobanov'un 5. dakikadaki sayısıyla 1-0 öne geçti. Evgenii Lukin ile 6 ve 17. dakikalarda iki gol daha bulan Buzadam, bu periyodu 3-0 önde kapattı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Buzadam, 36. dakikada Evgenii Luki'nin üçüncü golüyle farkı dörde çıkardı. Son periyotta da mücadeleyi bırakmayan Buzadam, rakibinin Serkan Gümüş'le 56. dakikada bulduğu gole engel olamadı. Maçın son dakikasında Evgenii Luki ile bir gol daha bulan Buzadam, pistten 5-1'lik skorla ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Seride ne olmuştu?

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2022-2023 Sezonu Erkekler Intercity Süper Ligi'nde üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisi 23 Mart'ta başlamış, maçı kazanan Buz Beykoz seride 1-0 öne geçmişti.

Buzadam, 24 Mart'taki maçı 5-2 kazanarak durumu 1-1'e getirirken, Buz Beykoz 26 Mart'taki maçtan 4-3 galip gelerek seride 2-1 öne geçmişti. Serinin 28 Mart'taki dördüncü maçını 6-2 kazanıp beraberliği yakalayan Buzadam, şampiyonluğu belirleyecek finale uzanmayı başarmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu

Üçüncülük mücadelesinde ise Zeytinburnu Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise seride beşinci kez karşı karşıya geldi.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakibini, Konstantin Kuchkin'nin 20 ve 31. dakika, Ferhat Bakal'ın da 58. dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve ligi üçüncü sırada tamamladı.