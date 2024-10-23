Çağdaş Atan: "Final gibi bir maç oynayacağız"

Yayınlanma: 23.10.2024 - 21:10

Güncelleme: 23.10.2024 - 21:10

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini bu nedenle 24 Ekim Perşembe günü final gibi bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Çağdaş Atan, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ile katıldı.

Atan basın toplantısına ilk olarak, "Sözlerime Ankara'da Uzay ve Havacılık üssümüze yapılan terör saldırısının öğrenmiş olmanın verdiği üzüntüyle başlıyorum. Şehit insanlarımız ve yaralılarımız varmış. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım bu son olur." ifadeleriyle başladı.

Celje'nin topa sahip olmaktan hoşlanan bir takım olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Liglerinde topa daha fazla sahip oluyorlar, Avrupa'da bu biraz değişiyor. Biz de topa sahip olmayı seven bir takımız. 24 Ekim Perşembe günü hem toplu hem de topsuz oyunu iyi oynamamız gereken bir maç oynayacağız. Biz UEFA Konferans Ligi'nde yolumuza bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu ilk 8 olur ya da ilk 24 olur. Eğer bunu başarmak istiyorsak, bunun yolu böyle maçları kazanmaktan geçiyor. O yüzden bizim için çok önemli final gibi bir maç oynayacağız. Umarım keyifli, izleyenlerin zevk aldığı bir maç izletebiliriz." şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, "Rakip ekip Celje'nin teknik direktörü Riera, '24 Ekim Perşembe günü kazanacağız' dedi." siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hocanın açıklamalarını ben de takip ettim. İddialı teknik adamları severim, çünkü ben de iddialı bir teknik adamım. Burada konuşmaktan çok sahada konuşmanın daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane ilk maçını kaybetmiş takımın mücadelesi olacak. Biz Konferans Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesiyiz, ilk maçımızı kendi sahamızda çok güçlü bir takıma kaybettik ama ilk maçımızı sahamızda kaybetmiş olduğumuz için yarın maçın önemi bizim için çok daha büyük. İddialı bir takım ve hocadan, bu ligde şampiyonluk yaşamış bir takımdan bahsediyoruz."

Atan, 24 Ekim Perşembe günü kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu, "24 Ekim Perşembe günü rotasyon yapmamızı gerektiren bir durum yok, son maçımızla arada 5 günlük fark olacak. Hem toplu hem de topsuz oyunu çok iyi oynayabilecek en iyi 11'imizle sahada olmak istiyoruz. Tek eksiğimiz Serdar olacak." şeklinde yanıtladı.

Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ise karşılaşma hakkında, şu değrlendirmeyi yaptı:

"24 Ekim Perşembe günü ilginç bir maç olacak. İki takım da futbol oynamak ve topa sahip olmak isteyen takımlar. Ama biz kazanıp, 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz. Yarın gol atmak istiyorum. Konferans Ligi'nde gol atmam önemli. Hocamızla maç hakkında bazı şeyler konuşuyoruz ama bunları burada söyleyemem."