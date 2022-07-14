Çağdaş Atan: 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 22:55

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam eden Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla geçirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular akşam idmanında kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağtaş Atan, “Sağlıklı bir çalışma ortamı var, oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık. Çalışmalar verimli geçiyor. İkinci etapta fiziksel odaklı ve taktik odaklı çalışmalara başladık. Bazı durumları fırsata çevirmek gerekiyor. Bizim en büyük avantajımız bütün takımın burada olup hem oyun hem de fiziksel odaklı çalışıyor olmamız. Bu bizi bir adım öteye taşıyacaktır. Sezona zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada 5 şampiyon olmuş takımla oynayacağız. Hazırlık maçları bizim için referans olacak. İki haftada oyuncularımızdan alabileceğimiz verimi aldık. 3 tane Süper Lig seviyesinde takımlarla hazırlık maçı oynayacağız. En son hazırlık maçını da lig başlamadan bir hafta önce oynayacağız. Bu sene Kayserispor için çok önemli bir sezon, biz bunun farkındayız. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Amacımız tabii ki gemiyi karaya sağ salim yanaştırmak ama bunun dışında da rekabetçi bir takım haline bürünmek. Kayserispor’un bu rekabetçi tutumundan vazgeçmemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bu sezon değişik bir sezon, amaç ilk önce sezonu çok sağlıklı bir şekilde bitirmek” diye konuştu.

"EKSİK BÖLGELER VAR AMA BUNU KENDİ İÇİMİZDE ÇÖZMEYİ PLANLIYORUZ"

Transfer yasağının sorulması üzerine teknik direktör Çağdaş Atan, “Her mevkide oyuncumuz var. Biz bu oyuncu grubuna inanıyoruz. Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var. Özellikle ön tarafta. Tabii ki de bazı eksik bölgeler var ama bunu kendi içimizde çözmeyi planlıyoruz. Ali Karimi’nin tekrardan lisansının çıkması, Ackah ve Uzodimma’nın geri gelmesi, Mensah’ın da iyileşmesiyle içerimizde 4 transfer yapmış gibi düşünüyoruz. Mensah'ın biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli iyi çalışıyor. Ligin 4’üncü haftasına yüzde yüz hazır olur diye düşünüyoruz. Ali Karimi farklı pozisyonlarda oynayan iyi bir oyuncu. Bunlar biraz bizim elimizi rahatlattı. Bunların arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. İlk başta genç oyuncu sayısı 9'du. Biraz daha çekirdek bir sayıya düşürdük. Çok oyuncu olduğu zaman antrenman performansı düşüyor. Genç oyunculardan memnunum, gelişmelerini yakından takip ediyorum” dedi.