UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos'ta Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmayı kazanarak Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.

Çağdaş Atan ile oyunculardan Deniz Türüç, Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, stadı çok beğendiğini dile getirerek "İlk maçta mağlubiyet alarak hayal kırıklığına uğradık. Bildiğimiz, olağan Başakşehir performansının altında kaldık. İlk maçta yediğimiz 2 gol de dağınık yerleşimden geldi. Oyunda topa sahip olduk ama üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Yarın zorlu bir atmosferde oynayacağız. Kazanıp tur atlamak istiyoruz. Yarın için hazırız." ifadelerini kullandı.

Özbek oyuncu Abbosbek Fayzullaev'in durumuna değinen Atan, "Kendisi uzun bir ara verdi. Transferi ile ilk resmi maçı oynaması arasında uzun bir süre vardı. Ritim yakalamasını bekliyoruz. Oyuncu, fiziksel olarak hazır olmak üzere. Yavaş yavaş süre alarak, ritmini bulacak ve oynamaya başlayacak. Yarınki ilk 11'in hiçbir önemi yok. Sakat ve cezalı oyuncular buraya gelip bize destek olmak istediler. Sahada takım olarak ortaya koyacağımız mücadele önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Hepsi hazır durumda." dedi.

Universitatea Craiova taraftarının stadı dolduracak olmasına değinen 45 yaşındaki teknik adam, "Biz, Türkiye'de böyle ortamlara alışığız. Son oynadığımız Viking maçında da etkileyici bir atmosfer vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların da statları böyle dolu olabiliyor. Biz, final maçlarını çok iyi oynayan bir takımız. Yarın da bizim için bir final maçı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Universitatea Craiova'nun teknik direktörü Mirel Radoi'nin "Bu maç bizim için daha önemli." ifadesini değerlendiren Çağdaş Atan, "Radoi, orada biraz psikolojik olarak bizimle oynamak istedi. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. Biz, Avrupa'da oynamaya alışkın bir takımız. Kısa vadede lig etabına kalmak istiyoruz. Yarınki maçı geçmemiz gerekiyor. En az Universitatea Craiova kadar bizim de bu maça ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.