Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:23
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı!
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Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı.

 

Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı.


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