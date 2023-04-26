Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:23

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:24

Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı.

Çağlar Söyüncü has signed with Atlético Madrid, here we go confirmed! Deal was agreed in January and it’s now sealed as Turkish centre back will join Atléti in the summer as free agent. ???????? #Atléti



Söyüncü’s contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/oOYpId3CiI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2023

Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı.