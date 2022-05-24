Çağlar Söyüncü Real Madrid yolunda
Milli stoper Çağlar Söyüncü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basının haberinde La Liga devi Real Madrid'in 26 yaşındaki stoper için 40 milyon Euro değer biçtiği kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol AS gazetesi, milli stoperin Read Madrid'in radarına girdiğini yazdı. Chelsea'den ayrılan Antonio Rüdiger ile sözleşme imzalayan Real Madrid'in savunma bölgesi için Söyüncü'yü seçenekler arasına aldığı iddia edildi. Real Madrid, kurumsal direktörü Emilio Burtagueno’nun talimatıyla Çağlar Söyüncü’nün transferi için harekete geçti.
İspanyol basının haberine göre, A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Madrid'in ilgisini doğruladı. Çağlar Söyüncü için 40 milyon Euro değer biçildiği aktarılırken, Manchester City, Chelsea ve Juventus'un da milli yıldızı takipte olduğu ifade edildi.
Leicester City ile sözleşmesi 2023 yazına kadar devam eden Söyüncü, 2018’de Freiburg’dan 21 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
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