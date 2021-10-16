Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Manchester United'ı 4-2 mağlup etti

16 Ekim 2021 Cumartesi, 19:51

İngiltere Premier Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Leicester City, Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Manchester United, Mason Greenwood'un golü ile üstünlüğü yakalarken 31'inci dakikada Youri Tielemans'ın bulduğu golle Leicester City eşitliği yakaladı:1-1. Leicester City, karşılaşmanın ikinci yarısında 78'inci dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 2-1'e getirdi. Konuk ekip, 82'nci dakikada Marcus Rashford'un kaydettiği golle skora dengeyi getirdi: 2-2. Mücadelenin 83'üncü dakikasında Jamie Vardy, 90+1'inci dakikasında ise Patson Daka'nın golleriyle skoru 4-2'ye getiren Leicester City, sahadan bu skorla galip ayrıldı.