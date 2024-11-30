Cagliari ikinci yarı açıldı!

İtalya Serie A'da 14. haftanın açılış maçında Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Cagliari ikinci yarı açıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:44

İtalya Serie A'da 14. haftanın açılış karşılaşmasında Cagliari, Hellas Verona'yı konuk etti.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 75'te Roberto Piccoli kaydetti.

Davide Nicola'nın ekibi Cagliari, İtalya Serie A'da 5 maç sonra galip geldi.

Cagliari, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaptı. Hellas Verona, 12 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona ise Empoli'yi konuk edecek.


Etiketler: #Cagliari #Hellas Verona #İtalya Serie A

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