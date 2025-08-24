Cagliari puanı uzatmalarda kurtardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 23:46:00
Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın ilk haftasında Cagliari, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Fiorentina'nın golünü 68. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

Cagliari'nin beraberlik golü ise 90+4'te Sebastiano Luperto'dan geldi.

SEMİH KILIÇSOY 81. DAKİKADA DAHİL OLDU

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy, oyuna 81. dakikada dahil oldu. 20 yaşındaki golcü, 90+7'de sarı kart gördü.

Fiorentina'da Edin Dzeko süre almadı, Cher Ndour ise ilk 11'de başlayıp 46. dakikada oyundan alındı.

Bu sonuçla birlikte iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Cagliari ligde gelecek hafta Napoli deplasmanında olacak. Fiorentina, Torino'ya konuk olacak.

