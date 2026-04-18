Cagliari'yi 3 golle devirdi: Inter şampiyonluk için gün saymaya başladı

Cagliari'yi 3 golle devirdi: Inter şampiyonluk için gün saymaya başladı

18.04.2026 09:26:00
Cumhuriyet Spor
Cagliari'yi 3 golle devirdi: Inter şampiyonluk için gün saymaya başladı

Serie A'nın 33. haftasında lider Inter sahasında Cagliari'yi 3-0 yendi. Mavi siyahlılar, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 12'ye çıkardı.

Serie A'da 33. haftanın açılış maçında lider Inter, Cagliari'yi konuk etti.

Guiseppe Meazza Stadyumu'ndaki maçı Inter, 3-0 kazandı. İtalyan devinin gollerini 52'de Thuram, 56'da Barella ve 90+2'de Zielinski attı.

Inter puanını 78 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Cagliari ise 33 puanda kaldı.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 85 dakika süre aldı. Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı: 7 gollü maçta gülen taraf Inter oldu! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Como'yu 4-3 mağlup etti.
Teknik direktör Chivu kararını verdi... Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun, yaz transfer döneminde ayrılığı gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istediği iddia edildi.
Inter'in hedefindeki isim Diego Simeone 15 yıldır Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone'ye İtalyan ekibi Inter'in talip olduğu iddia edildi.