Cagliari'yi 3 golle devirdi: Inter şampiyonluk için gün saymaya başladı

Serie A'da 33. haftanın açılış maçında lider Inter, Cagliari'yi konuk etti.

Guiseppe Meazza Stadyumu'ndaki maçı Inter, 3-0 kazandı. İtalyan devinin gollerini 52'de Thuram, 56'da Barella ve 90+2'de Zielinski attı.

Inter puanını 78 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Cagliari ise 33 puanda kaldı.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 85 dakika süre aldı. Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.