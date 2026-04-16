Inter'in hedefindeki isim Diego Simeone

16.04.2026 16:37:00
Cumhuriyet Spor
15 yıldır Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Diego Simeone'ye İtalyan ekibi Inter'in talip olduğu iddia edildi.

2011 yılından beri Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone için dikkat çeken bir haber geçildi. Fransız basınından Foot Mercato, Arjantinli çalıştırıcının yeni bir serüvene başlayabileceğini yazdı.

INTER'İN HAYALİ DIEGO SIMEONE

Habere göre Inter, Serie A'da şampiyonluğa koşulmasına rağmen sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gidebilir. Yönetimin Cristian Chivu'dan şüphelerinin olduğu ve İtalyan devinin, Diego Simeone'yi göreve getirmenin hayalini kurduğu yazıldı.

Inter'in Diego Simeone'yi ikna etmesi halinde teknik direktör değişikliğine gitmeye hazır olduğu vurgulandı. Serie A ekibinde yönetimin bir numaralı hedefi olan Arjantinli teknik adamın Atletico Madrid ile 1+1 yıl daha sözleşmesi olduğu hatırlatıldı.

ATLETICO MADRID İLE 8 KUPA KAZANDI

Diego Simeone, Atletico Madrid ile 2 LaLiga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

