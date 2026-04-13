Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı: 7 gollü maçta gülen taraf Inter oldu!

13.04.2026 00:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Como'yu 4-3 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Como, sahasında lider Inter ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Como ile lider Inter'i karşı karşıya getiren maçı konuk ekip Inter 4-3 kazandı.

Como, 36. dakikada Alex Valle ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Como, 45. dakikada Nico Paz ile Inter karşısında 2-0'ı buldu. Inter, Marcus Thuram'ın 45+2. dakikada attığı golle devreye 2-1 ile gitti.

İkinci yarıda adeta Inter fırtınası esti. Konuk ekip, ilk golü atan Thuram ile 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Inter, 58. ve 72. dakikalarda Denzel Dumfries'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST

Como'da 89. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Lucas da Cunha maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımının attığı üçüncü golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından lider Inter, ligde 75 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Como, Sassuolo deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #Como

