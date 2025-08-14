Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, Callum Hudson-Odoi kimdir? Callum Hudson-Odoi kaç yaşında, nereli? Callum Hudson-Odoi Beşiktaş'a mı geliyor?

CALLUM HUDSON-ODOI KİMDİR?

Callum James Hudson-Odoi, 7 Kasım 2000 yılında dünyaya geldi.

CALLUM HUDSON-ODOI HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Hudson-Odoi , Chelsea akademisinde geçirdiği süre boyunca, 2017'de U18 Premier Ligi'ni ve üst üste iki kez FA Youth Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Hudson-Odoi, 20 Aralık 2017'de Chelsea'nin AFC Bournemouth'a karşı oynanan EFL Kupası maçında ilk kez forma giydi ve 2-1 kazanılan maçta yedek kulübesinde kaldı. Hudson-Odoi, 23 Ekim 2021'de Chelsea'nin Norwich City'ye karşı 7-0 kazandığı maçta sezonun ilk golünü attı. 1 Eylül 2023'te Hudson-Odoi, Premier Lig kulübü Nottingham Forest ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.