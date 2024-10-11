Camp Nou inşaatında kavga: 6 kişi yaralandı!
Camp Nou Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında çıkan kavgada altı kişi yaralandı. Kavgaya karışan herkes işten çıkartıldı.
Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ediyor.
Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı ve kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.
Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.
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