Camp Nou inşaatında kavga: 6 kişi yaralandı!

Camp Nou Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında çıkan kavgada altı kişi yaralandı. Kavgaya karışan herkes işten çıkartıldı.

Camp Nou inşaatında kavga: 6 kişi yaralandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 20:17

Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ediyor.

Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı ve kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.

Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.


Etiketler: #Camp Nou #kavga #inşaat
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