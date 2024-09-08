Can Öncü Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu

Can Öncü, Fransa'da koşulan Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun 8. ayağındaki ikinci yarışı 9. bitirdi.

Can Öncü Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
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AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:33

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 8. ayağındaki ikinci yarışı 9. sırada tamamladı.

Fransa'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde 8. ayak mücadelesinin ikinci yarışı gerçekleştirildi.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü, ikinci yarışta damalı bayrağı 9. sırada geçti.

SIRADAKİ DURAK İTALYA

Fransa'daki ikinci yarışı, Barni Spark takımından İtalyan Yari Montella birinci, vatandaşı Pata Yamaha Ten Kate ekibinden Stefano Manzi ikinci, Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 20-22 Eylül'de İtalya'da yapılacak.


Etiketler: #Can Öncü #dünya supersport şampiyonası #fransa

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