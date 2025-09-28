Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı!

Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı!

28.09.2025 15:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı!

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı 1'ncilikle tamamladı.

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı kazandı.

Motorland Aragon Pisti'nde 15 turluk ikinci yarış yapıldı. Yedinci cepten başladığı yarışta iyi bir start alan ve ikinci sıraya yükselen Can, devamında ilk tur bitmeden liderliği ele geçirdi.

Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, Aragon'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada bitirdi.

"Wildcard" ile şampiyonaya katılan Kadir Erbay, hafta sonunun ikinci yarışını tamamlayamadı.

Pilotlar klasmanında Manzi 380 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü, 320 puanla 2. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

İlgili Konular: #İspanya #Can Öncü #dünya supersport şampiyonası

İlgili Haberler

Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu.
Galatasaray, mağlubiyetle başladı!
Galatasaray, mağlubiyetle başladı! Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 93-86 mağlup oldu.
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması!
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.