27.09.2025 18:30:00
Haber Merkezi
Galatasaray, mağlubiyetle başladı!

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 93-86 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu.

Galatasaray, salondan 93-86 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, yeni sezona mağlubiyetle başladı. Bahçeşehir ise ilk haftada galibiyeti aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8

Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 23-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 67-66

