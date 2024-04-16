Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 20:34
Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayan Işık, şu açıklamaları kullandı;

"Sergen Yalçın sadece Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca Kafa Sports'da olacak. Ortalıkta yalan, yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz."


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