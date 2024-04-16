Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayan Işık, şu açıklamaları kullandı;
"Sergen Yalçın sadece Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca Kafa Sports'da olacak. Ortalıkta yalan, yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz."
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