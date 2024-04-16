Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması

Yayınlanma: 16.04.2024 - 20:34

Güncelleme: 16.04.2024 - 20:34

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayan Işık, şu açıklamaları kullandı;

"Sergen Yalçın sadece Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca Kafa Sports'da olacak. Ortalıkta yalan, yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz."