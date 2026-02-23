Caner Erkin, Sivasspor maçında çılgına döndü: 12 maçta 4. kırmızı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 16:05:00
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor-Sakaryaspor maçının ilk yarısının son anlarında Caner Erkin'e kırmızı kart çıktı. Sakaryaspor forması giyen deneyimli futbolcu 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

Trendyol 1. Lig'de düşme potasında yer alan Sakaryaspor, Sivasspor ile oynadığı kritik maçın ilk yarısını 3-1 geride kapattı. Karşılaşmada Sakaryaspor'un Salih Dursun'la bulduğu golün asistini de yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Caner Erkin uzun süre hakeme itiraz etti. Deneyimli sol bek oyundan büyük bir öfkeyle çıktı. Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in bu sezon kart istatistiği gündem oldu.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giymedi.

 

