Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddia edilmişti! Menajerinden açıklama geldi...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 21:24

Güncelleme: 30.04.2025 - 21:24

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli kaptanı Caner Erkin'in futbolu bıraktığına dair iddialar spor camiasında geniş yankı buldu. Bu iddia ile ilgili açıklama, Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan gelmedi.

Batur Altıparmak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gündemdeki iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Altıparmak, yaptığı açıklamada; "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şekildeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuzun mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir.

Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.