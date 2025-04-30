Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddia edilmişti! Menajerinden açıklama geldi...

Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiaları gündeme gelirken, deneyimli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi

Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddia edilmişti! Menajerinden açıklama geldi...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 21:24

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli kaptanı Caner Erkin'in futbolu bıraktığına dair iddialar spor camiasında geniş yankı buldu. Bu iddia ile ilgili açıklama, Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan gelmedi.

Batur Altıparmak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gündemdeki iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Altıparmak, yaptığı açıklamada; "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şekildeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuzun mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir.

Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Batur Altıparmak #Caner Erkin #eyüpspor
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