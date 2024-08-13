Caner Osmanpaşa, Kocaelispor'la imzaladı

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, Caner Osmanpaşa ile 1 yıllık anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 19:14
Caner Osmanpaşa, Kocaelispor'la imzaladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 36 yaşındaki Osmanpaşa, 29 maçta 3 gol attı.


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