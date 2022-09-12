Caner Osmanpaşa, taraftardan özür diledi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 23:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, pazar oynanan İstanbulspor maçında taraftarlara arasında yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Caner, yaptığı yazılı açıklamada, futbolculuk kariyeri boyunca formasını giydiği tüm takımlarda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini, çok çalışarak camialarla bütünleştiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde dün evinde oynadığı İstanbulspor maçının son bölümlerinde kariyeri boyunca hiç yaşamadığı üzücü bir olay gerçekleştiğini anlatan Caner, "Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un yaklaşık 4 ay önce tarihinin en önemli başarısını göstererek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesina götürdüğünü hatırlatan Caner, şunları kaydetti:

"Üst üste 3 sene Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil ettik, Süper Lig'de başarılı sezonlar geçirdik. Tüm bu başarılarda tek tek hepimizin emeğinin olduğunu hatırlatmak isterim. Takım arkadaşlarım Erdoğan Yeşilyurt'a, Ali Şaşal Vural'a ve bana sezon başından beri devam eden tepkilerin bir sonucu olarak maçın son bölümünde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bizlerin de psikolojik olarak zorlandığını ve alınan başarısız sonuçlarda en az taraftarlar kadar üzüldüğümüzün unutulmamasını diliyorum. Sivasspor gibi değerli bir camiada bir daha bu tür olayın yaşanmamasını umuyor, stadyuma takımımızı desteklemek için gelen tüm taraftarların da bu konuda daha hassas olmalarını takımım adına diliyorum."