19 Eylül 2021 Pazar, 17:04

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

1' Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye ev sahibi Medipol Başakşehir başladı.

İşre 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.











