CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Aykut Kocamanlı Başakşehir'le karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
CANLI ANLATIM | Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
1' Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye ev sahibi Medipol Başakşehir başladı.
İşre 11'ler...
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha
Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.
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