CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. 19:00'da başlayacak mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.
Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Fraport TAV Antalyaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Haftaya düşme hattında giren Akdeniz temsilcisi, 7 maçtır 3 puanı bir arada göremiyor.
KARTAL'DA 4 İSİM YOK
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Harun ve Ufuk mücadelede görev alamayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, E. İlkhan, Teixeira, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel
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