CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

06 Şubat 2022 Pazar, 18:09

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Haftaya düşme hattında giren Akdeniz temsilcisi, 7 maçtır 3 puanı bir arada göremiyor.

KARTAL'DA 4 İSİM YOK

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Harun ve Ufuk mücadelede görev alamayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, E. İlkhan, Teixeira, Batshuayi



Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel