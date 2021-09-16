CANLI ANLATIM | Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe (22.00)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor. Dev karşılaşmanın bütün detayları Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER:
Eintracht Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa, Sow, Jakic, Kamada, Lammers, Kostic, Borre
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Deutsche Bank Park'ta oynanıyor ve maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.
Mariani'nin yardımcılığını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstleniyor. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.
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