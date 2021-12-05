CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

05 Aralık 2021 Pazar, 17:51

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başldı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

16' Ferdi sağ kanattan yerden ortaladı, ön direkte savunma topu Berisha'ya gelmeden önce kornere gönderdi. Bu arada hakem Zorbay Küçük, Berisha'nın Selim'e faul yaptığını tespit etti.



12' GOL | Berisha attı, Fenerbahçe öne geçti! Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, yerden seken topa kale sahası ön çizgisinin üzerinde Berisha kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-0.



4' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Pohjanpalo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, kaleci Berke'yi geçen topu kale dibinde Szalai kafayla çıkardı.



2' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Crespo, yakın köşeye doğru direkt kaleye vurdu fakat top yandan auta çıktı.



1' Ferdi'nin sağ kanattan çevirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Berisha, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.



1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.

Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca affedilen Bolasie'nin durumu ise belirsiz.