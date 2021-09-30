CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Olympiakos (19:45)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Osayi, Rossi, Valencia.
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2.haftasında D Grubu'nda bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.
Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE'DE 8 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
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